СВР: США стали жёстче добиваться поддержки ЕС в сдерживании России

США стали активнее и жёстче в своих попытках добиться от союзников в Европе поддержки в сдерживании России, заявили в Службе внешней разведки РФ.

"В западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причём тональность такого диалога становится все более жесткой", — цитирует сообщение СВР ТАСС.

Согласно сведениям службы, на состоявшейся в ноябре встрече с представителями дипмиссий ЕС на Украине США и Великобритания добивались от них солидарного подхода по украинскому вопросу. В частности, страны ЕС призвали помочь Украине в обеспечении её энергией из альтернативных источников. При этом представители Вашингтона и Лондона манипулировали ложными сведениями о якобы готовящемся российском вторжении на Украину с целью оккупации её территории.

Как заявили в СВР, в дипкорпусе стран ЕС осознают, что истерия по украинскому вопросу раздувается искусственно, чтобы "представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс".

"Кроме того, в государствах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть", — отмечается в сообщении.

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