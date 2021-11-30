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Читатели The Times: РФ "прокатится катком" по британской армии в случае агрессии

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Читатели издания The Times отреагировали на заявление посла РФ в Лондоне Андрея Келина, который сообщил о риске эскалации конфликта в связи с приближением британских войск к границе.

Читатели The Times: РФ "прокатится катком" по британской армии в случае агрессии

По мнению пользователей, Великобритания не должна вмешиваться в российско-украинские отношения, поскольку в случае вооружённого столкновения с РФ ей грозит поражение. Они также напомнили, что армия России обладает современной боевой техникой, которой нет в Британии.

"Пожалуй, военные из РФ асфальтовым катком прокатятся по британской армии в случае её участия в украинском конфликте", — написал подписчик издания.

Другие читатели отметили, что в целом Вооружённые силы Великобритании находятся в хорошем состоянии, но для конфронтации с РФ стране не хватит "людской массы".

"Все эти разговоры — лишь нагнетание страха", — заключили комментаторы.

Ранее представители Минобороны Британии заявили, что увеличат военное присутствие государства во всём мире.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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