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Информация о продаже ракет Украине ошибочна, заявила посол Великобритании

Мир

Великобритания оказывает поддержку Украине в развитии её флота и портовой инфраструктуры, но сообщение о том, что Украине были проданы ракеты — ошибочно. С таким заявлением выступила посол Британии на Украине Мелинда Симмонс.

Информация о продаже ракет Украине ошибочна, заявила посол Великобритании

Согласно опубликованному ранее сообщению издания Times, между Великобританией и Украиной ведутся переговоры о продаже украинской стороне вооружения, в том числе ракет. В публикации отмечалось, что такая необходимость возникла из-за готовящейся агрессии России, которая якобы собирается напасть на Украину на фоне газового кризиса.

По информации издания, согласно украинско-британским договорённостям, Киев может купить у Лондона ракеты для военных самолётов и класса "земля-земля". Также возможна поставка ракет Brimstone, которые могут быть установлены на украинских военных кораблях.

Симмонс напомнила, что договор о развитии военного потенциала ВМС Украины и потенциала флота страны в частности был подписан между Владимиром Зеленским и Борисом Джонсоном ещё во время визита украинского президента в Лондон в октябре 2020 года.

Посол уточнила, что речь здесь идёт не о продаже оружия, а о развитии инфраструктуры украинских кораблей и портов.

"Это касается развития инфраструктуры портов, военно-морских кораблей. Впервые военно-морские корабли будут оснащены оборонительным оружием. Это не договор о предоставлении оружия. Это — соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно", — отметила Симмонс.

Она добавила, что Украине предстоит длительное восстановление флота страны.

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Украина в ближайшее время получит от Великобритании военные корабли и ракеты
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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