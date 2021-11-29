Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, каким образом Киев должен противостоять "российской агрессии".
Он отметил, что Россия угрожает инфраструктуре Украины ракетными ударами, и призвал Киев использовать аналогичные методы с учётом того, что украинские ракеты не смогут достичь Москвы.
По словам Огрызко, в границах досягаемости ракетных войск Украины находятся другие города и "очень серьёзные инфраструктурные объекты" РФ, в том числе атомные электростанции.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы ближайшей зимой совершить нападение на соседнее государство.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.