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Экс-глава МИД Украины Огрызко призвал бомбить российские АЭС

Мир

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, каким образом Киев должен противостоять "российской агрессии".

Он отметил, что Россия угрожает инфраструктуре Украины ракетными ударами, и призвал Киев использовать аналогичные методы с учётом того, что украинские ракеты не смогут достичь Москвы.

По словам Огрызко, в границах досягаемости ракетных войск Украины находятся другие города и "очень серьёзные инфраструктурные объекты" РФ, в том числе атомные электростанции.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы ближайшей зимой совершить нападение на соседнее государство.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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