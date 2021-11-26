Bloomberg: Москва готовится к войне и вторжению на Украину даже на Камчатке

Россия готовится к масштабной войне и вторжению на Украину, власти изменили места размещения силовой мощи даже на территории Камчатки, заявили американские аналитики.

Однако авторы агентства Bloomberg отметили, что российскую атаку на украинской земле не стоит ждать раньше зимы по причине илистого грунта. Также журналисты издания указали на необходимость Москвы увеличить военную мощь. На Камчатке же силы передислоцированы, поскольку это место находится возле Японии и Америки, таким образом наша страна готовится к крупной войне, сказали аналитики.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о возможных провокациях со стороны США и Запада, которые регулярно сообщают об угрозе вторжения России на Украину. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Владимира Путина, решать проблемы на юго-востоке странны военным путём нельзя.

"Эта истерика нагнетается искусственно", — подчеркнул Песков, когда отвечал на вопросы журналистов о постоянных сообщениях западных политиков и СМИ о российской угрозе.

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