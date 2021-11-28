В Луганске перехвачен украинский беспилотник

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что правоохранители осуществили перехват украинского беспилотника, который пытался пересечь линию соприкосновения.

Инцидент произошёл 27 ноября в районе населенного пункта Счастье, который находится под контролем Украины. Для перехвата беспилотника использовалась станция радиоэлектронной борьбы "Тритон-М1", благодаря которой удалось подавить сигнал управления и навигации украинского беспилотного летательного аппарата, отметил Филипоненко.

Ранее народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) предотвратила атаку украинского беспилотника по людям. Чтобы перехватить управление беспилотником и посадить его, бойцы использовали станцию РЭБ "Террикон М2Н".

В конце октября Вооружённые силы Украины впервые использовали в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения.

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