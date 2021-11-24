Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратила атаку беспилотника Вооружённых сил Украины по жителям Донецка.
По словам представителя Народной милиции ДНР, украинские военные собирались устроить теракт в отношении жителей окраин Донецка. ВСУ запустили мультикоптер "R-18", к которому были привязаны три самодельных взрывных устройства, начинённые металлическими шариками.
"Характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские боевики намеревались нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения", — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Бойцы ДНР использовали станцию радиоэлектронной борьбы "Террикон М2Н", чтобы перехватить управление беспилотником и посадить его. Позже сапёры подорвали взрывные устройства, установленные на дрон.
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