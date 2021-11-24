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Бойцы ДНР предотвратили атаку украинского беспилотника по людям

Мир

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратила атаку беспилотника Вооружённых сил Украины по жителям Донецка.

Бойцы ДНР предотвратили атаку украинского беспилотника по людям

По словам представителя Народной милиции ДНР, украинские военные собирались устроить теракт в отношении жителей окраин Донецка. ВСУ запустили мультикоптер "R-18", к которому были привязаны три самодельных взрывных устройства, начинённые металлическими шариками.

"Характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские боевики намеревались нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения", — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Бойцы ДНР использовали станцию радиоэлектронной борьбы "Террикон М2Н", чтобы перехватить управление беспилотником и посадить его. Позже сапёры подорвали взрывные устройства, установленные на дрон.

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