Порошенко: Минск остановит поставки электроэнергии на Украину во время холодов

Бывший президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко предостерёг Киев от "ловушки" Минска. По мнению политика, Белоруссия обманула соседнюю страну и решила остановить поставку электроэнергии.

Как заявил украинский экс-лидер, Минск перестанет отправлять ресурс, как только станет холодно, чтобы "ударить ещё болезненнее". Таким образом депутат осудил решение властей восстановить закупку электроэнергии у Белоруссии и России.

"Это (белорусские поставки. — Прим. ред.) — ловушка, целью которой является возвращение Украины в зависимость от российских энергоносителей", — сказал Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Ранее экс-президент призвал НАТО организовать специальную миссию на Украине. Политик попросил у западных стран больше оружия. Москва способна напасть на чужую страну, пояснил Порошенко. Он подчеркнул, что Киеву необходимы средства радиоэлектронной борьбы, оборонная техника. Вместе с этим парламентарий указал на связь между миграционным кризисом и концентрацией армии РФ у границы с Украиной. По словам бывшего президента, российские власти подобными способами "тестируют реакцию" Европы и США.

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