Порошенко призвал НАТО поставлять Украине больше оружия

Экс-президент Украины, глава "Европейской Солидарности" Пётр Порошенко заявил, что в стране необходимо организовать спецмиссию НАТО.

Кроме того, он попросил Запад поставлять больше оружия, сообщается на сайте партии. По мнению Порошенко, Россия, сосредоточившая свои войска у границ Украины, может начать вторжение на территорию государства. Как отмечает политик, если НАТО предоставит Киеву новое противовоздушное оружие, это поможет изменить планы Москвы.

Также он требует направить на Украину оборонную технику, в том числе средства радиоэлектронной борьбы. При этом Порошенко добавил, что ускорение членства страны в НАТО поможет проложить путь к вступлению в Евросоюз.

Лидер "Европейской Солидарности" разглядел связь между миграционным кризисом и скоплением войск РФ рядом с Украиной. Он считает, что Россия такими методами "тестирует реакцию Запада".

Ранее в Кремле сообщали, что Москва никому не угрожает и не собирается проявлять агрессию в отношении Украины.

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