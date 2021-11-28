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Премьер Польши Моравецкий раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко

Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что она позвонила президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Премьер Польши Моравецкий раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко

По словам Моравецкого, звонок Меркель белорусскому лидеру легитимизирует его режим, "хотя борьба за свободную Белоруссию идёт уже 15 месяцев". Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что Лукашенко "злоупотребил" беседой с Меркель и сообщил, что она якобы согласна на перевозку двух тысяч беженцев в Германию и другие государства Европы.

Телефонные разговоры лидеров Белоруссии и Германии состоялись 15 и 17 ноября. Стороны обсуждали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Ранее официальный представитель "зелёных" в бундестаге по внешней политике Омид Нурипур также подверг критике врио канцлера Ангелу Меркель за её телефонный разговор с белорусским президентом Александром Лукашенко. "Зелёные" восприняли это, как шаг к признанию Лукашенко легитимным.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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