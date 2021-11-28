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Израиль закрыл границы из-за штамма "омикрон"

Мир

Власти Израиля решили закрыть границы страны на две недели из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Согласно информации, постановление о локдауне вступает с сегодняшнего дня.

Израиль закрыл границы из-за штамма "омикрон"

Как отмечается в документе, въезд в страну запрещён всем иностранным гражданам, но в "отдельных случаях" этот вопрос может решить специальная комиссия.

"Иностранцам из всех стран будет запрещён въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных [соответствующим] комитетом", — цитирует постановление ТАСС.

Что же касается граждан Израиля, которые до закрытия границ находились за рубежом, им придётся по возвращении сдать ПЦР-тесты и самоизолироваться. Привитым израильтянам придётся просидеть на карантине три дня, тем, кто не прошёл вакцинацию — неделю.

Ранее Pravda.Ru писала о новом штамме коронавируса. Специалисты дали ему греческое название "омикрон". По заявлению главы ВОЗ, этот вид можно сравнить по опасности с лихорадкой Эбола.

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