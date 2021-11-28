Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе заявила, что у нового штамма коронавируса "омикрон" есть ярко выраженные отличительные черты. Она подчеркнула, что особо опасен вирус для пожилых людей, несмотря на наличие хронических заболеваний.

Новый штамм проявляет себя по-другому, относительно других вариантов COVID-19. По словам Кутзе, большая часть пациентов жалуется на:

сильную усталость,

разбитость,

учащённый пульс,

температура.

Как отметила врач из ЮАР, где первыми предупредили о распространении нового штамма, этот вид коронавируса не лишает человека обоняния и вкуса. У молодых людей течение болезни можно определить как лёгкое, а вот что касается пациентов "в летах", то здесь кроются самые опасные последствия.

"Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь будет протекать тяжело", — цитирует заявление врача "Лайф".

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение специалистов ВОЗ о новом штамме "омикрон". Как заявили в организации, по опасности его можно сравнить с лихорадкой Эбола.

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