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Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен

Здоровье

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе заявила, что у нового штамма коронавируса "омикрон" есть ярко выраженные отличительные черты. Она подчеркнула, что особо опасен вирус для пожилых людей, несмотря на наличие хронических заболеваний.

Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен

Новый штамм проявляет себя по-другому, относительно других вариантов COVID-19. По словам Кутзе, большая часть пациентов жалуется на:

  • сильную усталость,
  • разбитость,
  • учащённый пульс,
  • температура.

Как отметила врач из ЮАР, где первыми предупредили о распространении нового штамма, этот вид коронавируса не лишает человека обоняния и вкуса. У молодых людей течение болезни можно определить как лёгкое, а вот что касается пациентов "в летах", то здесь кроются самые опасные последствия.

"Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь будет протекать тяжело", — цитирует заявление врача "Лайф".

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение специалистов ВОЗ о новом штамме "омикрон". Как заявили в организации, по опасности его можно сравнить с лихорадкой Эбола.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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