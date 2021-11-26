Страны НАТО рассмотрят "наращивание Россией сил на Украине и около неё"

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что руководители МИД стран-союзниц на заседании 30 ноября в Риге обсудят присутствие военных сил России рядом с границей Украины.

Как отметил на пресс-конференции Столтенберг, обстановку на российско-украинской границе проанализируют не только члены НАТО, но и представители Украины и Грузии. Также одной из главных тем мероприятия станет обстановка в Черноморском регионе, добавил политик.

"Мы обсудим наращивание Россией сил на Украине и около неё. Это второй раз в этом году, когда мы видим необычную концентрацию российских сил в регионе, включая танки, артиллерию, дроны", — сказал генсек НАТО, слова которого передаёт ТАСС.

Вместе с этим Столтенберг назвал следующие ключевые вопросы, которые обсудят главы МИД стран НАТО:

военная мощь Китая;

миграционный кризис возле границы с Белоруссией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимир Путина публично заявить, что тот не планирует вторжение на Украину.

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