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Зеленский призвал Путина сказать, планирует ли он вторжение на Украину

Мир

Президент Владимир Зеленский попросил российского лидера Владимира Путина публично объяснить, хочет ли он захватывать Украину.

Зеленский призвал Путина сказать, планирует ли он вторжение на Украину

Также Зеленский на пресс-конференции подчеркнул, что слова его коллеги о наступлении на страну важны в данный момент. Как добавил президент Украины, Киев защищается и даже не размышляет об эскалации.

"Мы готовы к разговору, мы не раз говорили — не хотите встреч, давайте говорить по телефону. Давайте скажем публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину", — заявил лидер, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский сообщал, что вероятность крупномасштабной войны России и Украины есть всегда, однако сегодня СМИ только пугают мировое сообщество подобной темой. Также президент заявил о просьбах главы Евросовета Шарля Мишеля и исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель поговорить с Кремлём по телефону. Лидер отметил, что украинская сторона не против диалога, руководитель офиса президента Андрей Ермак займётся этим вопросом.

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Стало известно, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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