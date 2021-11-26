Зеленский призвал Путина сказать, планирует ли он вторжение на Украину

Президент Владимир Зеленский попросил российского лидера Владимира Путина публично объяснить, хочет ли он захватывать Украину.

Также Зеленский на пресс-конференции подчеркнул, что слова его коллеги о наступлении на страну важны в данный момент. Как добавил президент Украины, Киев защищается и даже не размышляет об эскалации.

"Мы готовы к разговору, мы не раз говорили — не хотите встреч, давайте говорить по телефону. Давайте скажем публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину", — заявил лидер, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский сообщал, что вероятность крупномасштабной войны России и Украины есть всегда, однако сегодня СМИ только пугают мировое сообщество подобной темой. Также президент заявил о просьбах главы Евросовета Шарля Мишеля и исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель поговорить с Кремлём по телефону. Лидер отметил, что украинская сторона не против диалога, руководитель офиса президента Андрей Ермак займётся этим вопросом.

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