Украина потребовала от испанцев убрать учебники с российским Крымом

О том, что в школьных учебниках испанских учебных заведений Крым обозначен территорией России, украинскому посольству сообщили бдительные родители-мигранты. Дипмиссия обратилась к властям страны с требованием изъять из школ "неправильные" книги.

За "бдительность и заботу о национальных интересах" поблагодарили и "неравнодушного гражданина, который сообщил "о грубой ошибке".

"Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Алегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для шестого класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ", — сообщило украинское ведомство на официальной странице в Facebook.

Кроме прочего, представители посольства подчеркнули, что требуют не допускать более одобрения учебников с "дезинформацией" и подчеркнули, что они "вместе победят". Правда, кого, — не уточнили.

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