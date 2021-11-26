EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Из-за чего погибли шахтёры и спасатели в Кузбассе?
Аналитик Кочетков: Украина "сползает" в сторону России
Бизнес США попросил Госдеп признать российский "Спутник V"
Чем питаться при повышенном уровне холестерина, рассказала диетолог Букина
ВОЗ экстренно собирается из-за нового "высокоразвитого" штамма COVID-19
52 погибших, выживших нет: итоги трагедии в шахте "Листвяжная"
Экономист перечислила "бычьи" факторы,которые будут влиять на курс рубля
Эксперт оценил слова Меркель о новых антироссийских санкциях из-за Украины
Учёные обнаружили древнейшее в Евразии украшение

Украина потребовала от испанцев убрать учебники с российским Крымом

Мир

О том, что в школьных учебниках испанских учебных заведений Крым обозначен территорией России, украинскому посольству сообщили бдительные родители-мигранты. Дипмиссия обратилась к властям страны с требованием изъять из школ "неправильные" книги.

Украина потребовала от испанцев убрать учебники с российским Крымом

За "бдительность и заботу о национальных интересах" поблагодарили и "неравнодушного гражданина, который сообщил "о грубой ошибке".

"Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Алегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для шестого класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ", — сообщило украинское ведомство на официальной странице в Facebook.

Кроме прочего, представители посольства подчеркнули, что требуют не допускать более одобрения учебников с "дезинформацией" и подчеркнули, что они "вместе победят". Правда, кого, — не уточнили.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стало известно, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Из-за чего погибли шахтёры и спасатели в Кузбассе?
Украина потребовала от испанцев убрать учебники с российским Крымом
Аналитик Кочетков: Украина "сползает" в сторону России
Бизнес США попросил Госдеп признать российский "Спутник V"
Чем питаться при повышенном уровне холестерина, рассказала диетолог Букина
ВОЗ экстренно собирается из-за нового "высокоразвитого" штамма COVID-19
52 погибших, выживших нет: итоги трагедии в шахте "Листвяжная"
Экономист перечислила "бычьи" факторы,которые будут влиять на курс рубля
BaltNews: президенту Литвы грозит импичмент от консерваторов
Опрос Гарварда: большинство американцев вовсе не толерантны к трансгендерам
Популярное
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных

Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.

В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Эврика! - Наука
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации
Ирина Шлионская Сорвать джекпот по подсказке свыше: как им это удалось Ирина Шлионская Любовь Степушова Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал Любовь Степушова Василий Амирджанов Открытое письмо врачей вызвало дискуссию о вакцинации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал "спрятать призрак коммунизма" туда же, где лось Рашкина
Украинский политолог оценил возможность введения военного положения в стране
Мир. Новости мира
Украинский политолог оценил возможность введения военного положения в стране
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников