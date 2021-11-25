Учёные изменили сценарий глобальной климатической катастрофы

Ученые из Кембриджского университета проанализировали данные и выяснили, что температура воды Северного Ледовитого океана поднялась на несколько десятилетий раньше, чем предполагалось. Научная работа опубликована в журнале Science Advances.

По словам соавтора исследования доктор Тези Томмазо, в ХХ веке произошёл "заметный скачок в данных", который выделяется в 800-летней шкале времени, показателей температуры и солёности.

Эксперты выяснили, что океан в районе пролива Фрама, который расположен между Гренландией и Шпицбергеном, стал нагреваться из-за вод Атлантического океана, которые вливались в Северный Ледовитый. Это привело к тому, что с 1900 года температура воды выросла на два градуса Цельсия.

Авторы статьи отмечают, что из-за потепления Северного Ледовитого океана тают льды в полярном регионе, что повышает уровень мирового океана. Дальнейшее потепление в Арктике приведёт к таянию вечной мерзлоты, где содержится много метана. Этот парниковый газ более вреден, чем углекислый, сообщили исследователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.