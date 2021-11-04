Три страны исчезнут с карты мира из-за глобального потепления

Несколько островных государств исчезнут с лица Земли из-за глобального потепления, которое вызовет таяние льдов и повышение уровня моря, сообщает газета Express.

Климатические изменения могут привести к исчезновению таких государств, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.

По словам координатора глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пеленизы Алофы, жизненно важным событием для островной страны является саммит ООН, который проходит в шотландском Глазго. По её словам, из-за глобального потепления повышается уровень моря и усиливаются тропические штормы, что создаёт опасность для жизни островитян. Она отметила, что вода может полностью поглотить дома жителей Кирибати.

Ранее ученый Питер Глейк заявил, что из-за глобального потепления нарушается круговорот воды в природе, что может привести к разрушительной засухе в ближайшие годы.

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