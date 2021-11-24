Новое правительство Германии потратит 3% ВВП на оборону и дипломатию

Новая правящая коалиция Германии договорилась тратить 3% ВВП на обязательства в рамках НАТО и дипломатию.

"Мы хотим, чтобы Германия инвестировала 3% своего ВВП в международные действия в долгосрочной перспективе в духе взаимосвязанного и инклюзивного подхода, укрепляя свою дипломатию и политику развития", — говорится в проекте коалиционного соглашения, на который ссылается ТАСС.

Ранее сообщалось, что будущее коалиционное правительство Германии планирует легализовать марихуану. Как пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на документ рабочей группы, занимающейся подготовкой соответствующего закона, правительство планирует взять под контроль поставки марихуаны в лицензированные магазины.

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