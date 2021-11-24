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Советник главкома ВСУ об антипрививочниках: "готовят почву" для вторжения РФ

Мир

Советник главнокомандующего украинских вооружённых сил и экс-лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош обвинил антипрививочников в подготовке вторжения российских военных на территорию Украины.

Советник главкома ВСУ об антипрививочниках: "готовят почву" для вторжения РФ

По словам Яроша, Киев близок к войне с Москвой, со временем это произойдёт. Противники вакцины против COVID-19, которые организовали марш в столице с призывами отпустить руководителя движения Остапа Стахива, стремятся помочь России захватить власть, подчеркнул советник.

"Друзья, я не исключаю, что среди этих проплаченных и доставленных в столицу людей есть адепты антивакцинации (подавляющее меньшинство), но главная цель этой акции — это подготовка почвы для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ", — написал Ярош в Facebook.

Ранее второго ноября Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению замначальника народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, из-за этого активизируются националистические группировки на линии соприкосновения в Донбассе.

* запрещённая в РФ организация

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Почему в Украине много антипрививочников? Ответ медика
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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