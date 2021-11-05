В ДНР назвали последствия назначения Яроша советником главкома ВСУ

Замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что назначение бывшего лидера "Правого сектора"* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Дмитрия Яроша советником главкома ВСУ приведёт к активизации деятельности националистических группировок на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению Басурина, находящиеся в зоне Операции объединенных сил националистические группировки опять начнут получать помощь из Киева, что выразится в "увеличении лимитов на расход боеприпасов и в негласном праве на проведение огневых провокаций на линии боевого соприкосновения". Его цитирует РИА Новости.

Также националисты могут взять под контроль работу волонтерских организаций, которые отвечают за незаконный оборот оружия.

Представитель ДНР считает, что теперь радикалы будут заниматься рэкетом во всех регионах Украины и выбивать дань с бизнесменов "под видом получения волонтерской помощи для покупки необходимого снаряжения" Вооружённым силам Украины.

Ранее Дмитрий Ярош был назначен советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. После этого назначения Ярош заявил, что президент Владимир Зеленский не пользуется большим авторитетом среди военных.

Ранее Ярош на своей странице в Facebook сообщил, что назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. После этого он заявил, что верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский не имеет большого авторитета среди военных.

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