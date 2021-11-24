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Песков осудил предстоящий саммит без России и Китая

Мир

США продолжают навязывать другим странам свои представления о том, как нужно жить. Соединённые Штаты стараются приватизировать демократию и делить страны на "хорошие" и "плохие", планируя провести саммит "за демократию", на который не приглашены Китай и Россия. Таким мнением поделился с журналистами РИА Новости Дмитрий Песков 24 ноября.

Песков осудил предстоящий саммит без России и Китая

Песков сказал, что резко отрицательно относится к предстоящему саммиту, который пройдёт без неё и Китая.

"Мы негативно относимся, безусловно, к этому предстоящему мероприятию. Это ни что иное как, знаете, попытка провести новые разделительные линии. Мы бились-бились в начале 1990 годов, чтобы эти разделительные линии сокращать и убирать. Но сейчас США, к сожалению, предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении", — отметил пресс-секретарь российского президента.

По мнению Пескова, такая внешняя политика США не отвечает сегодняшним мировым настроениям.

"Всё больше стран предпочитают сами решать, как жить, не оглядываясь ни на кого. Но такие попытки США предпринимаются, они пытаются приватизировать это слово "демократия". То есть демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона", — с осуждением отметил Песков, добавив, что такого быть не должно.

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США – эталон демократии?
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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