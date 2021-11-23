Лавров провёл встречу с представителем сирийских курд

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с председателем исполнительного комитета Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Лавров и Ахмед обсудили сложившуюся ситуацию в САР с акцентом на положение дел на северо-востоке страны. Известно, что особое внимание было уделено задаче продвижения политического урегулирования в Сирии, а также оказанию гуманитарной помощи нуждающимся.

Напомним, что Совет демократической Сирии — это руководящий орган непризнанной автономной администрации в северной и восточной частях страны.

Ранее Сергей Лавров назвал санкции, вводимые западными странами против "Северного потока-2", примероим "политически мотивированных рестрикций". Министр отметил, что введение Западом во главе с США санкций "по поводу и без повода" — примета времени.

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