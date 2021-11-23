Лавров назвал политически мотивированными санкции против "Северного потока-2"

Санкции, вводимые западными странами против "Северного потока-2", — это пример "политически мотивированных рестрикций", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр назвал приметой времени введение Западом во главе с США санкций "по поводу и без повода".

"И, конечно, вопиющий пример — это то, что творят с "Северным потоком — 2", — цитирует ТАСС заявление Лаврова на форуме, который организовал Российский союз промышленников и предпринимателей.

Глава МИД отметил, что РФ адекватно реагирует на подобные действия Запада, стремясь поддержать устойчивость экономики и финансовой системы страны.

По словам Лаврова, в настоящее время во многих странах уже осознают необходимость принятия мер страховки от недоговороспособности Запада.

"Всё больше стран начинают понимать необходимость … создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег", — заявил министр.

Ранее СМИ сообщили о подготовленных США новых санкций против двух судом и одной компании, имеющих отношение к газопроводу "Северный поток — 2".

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