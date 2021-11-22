Польские президент и премьер по-разному смотрят на события близ своих границ

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провёл встречи с коллегами из стран Прибалтики.

Они обсуждали ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе и "геополитические угрозы" со стороны Минска и Москвы.

"Мы являемся свидетелями попытки изменить устоявшийся миропорядок в сфере безопасности. Россия, бряцающая оружием на границе с Украиной, газовый кризис в Молдавии — это примеры гибридной войны, начатой против Европы. Польша, Латвия, Литва и Эстония оказались на передовой фронта атаки. Как хорошо, что мы едины. Это единственный путь для Европы", — сказал Моравецкий по итогам переговоров.

Как оказалось, президент Анджей Дуда с ним не согласен. Точнее, не совсем согласен.

По его мнению, ситуация на границе, конечно, сложная, но проблема эта -не военная. Нападать никто ни на кого не собирается, поэтому и просить помощи у НАТО, воспользовавшись "4-ой статьёй" ни Польша, ни их "ближайшие союзники — страны Балтии" "пока" не будут.

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