В МИД Литвы заявили, что готовы к сценарию белорусско-польской границы

В МИД Литвы заявили, что из-за "режима Лукашенко" на территорию страны могут попасть две тысячи беженцев. По словам главы ведомства Агне Билотайте, большая часть — мигранты из стран Африки и Азии.

Как отметила Билотайте, все "силы" страны находятся в режиме повышенной готовности, особенно преддверии зимы.

"Ситуация на литовско-белорусской границе стабильная, но напряжённая. Конечно, мы наблюдаем некоторые тенденции, что, скажем, белорусские чиновники сейчас вытесняют нелегальных мигрантов в петлю Девенишкес. Это новый тренд. Также у нас есть информация, что на белорусской стороне возможно до 2000 нелегальных мигрантов", — заявила глава МИД в эфире национального телевидения LRT.

По словам Билотайте, Литва готова к развитию "любого сценария" и мобилизовала все службы.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, на белорусской стороне находится больше десяти тысяч мигрантов, которые хотят "прорваться" в Евросоюз.

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