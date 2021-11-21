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В Белорусии более десяти тысяч мигрантов хотят попасть в ЕС

Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Белоруссии находятся более десяти тысяч мигрантов, которые намереваются попасть на территорию Европейского союза. Об этом он заявил после встречи с коллегой из Латвии Кришьянисом Кариньшем, сообщает РИА Новости.

Моравецкий также добавил, что те мигранты, которые воспользовались возможностью вернуться домой, — это те, кто понимает, что их обманул режим Лукашенко.

Ранее премьер Польши сказал, что из-за миграционного кризиса республика может закрыть границы с Белоруссией.

Напомним, что ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале прошлой недели, когда сюда направились порядка двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Среди мигрантов 18 ноября выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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