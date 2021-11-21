В Совбезе предположили, как боевики из Афганистана проникнут в Россию

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его мнению, на данный момент трудно найти причины для оптимизма.

"Дальнейшая деградация общественно-политической обстановки в этой стране на фоне обнищания населения и внесудебных расправ над собственными гражданами создает реальную угрозу значительного увеличения масштабов наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции", — сказал представитель Совбеза в интервью "Российской газете".

Также Гребёнкин предположил, что боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что если новые власти в Афганистане не смогут наладить ситуацию, то в стране начнётся гражданская война.

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