Десятки Tesla заблокировались из-за сбоя севрверов

Десятки жалоб посыпались в головной офис Tesla из-за программного сбоя. Владельцы не смогли разблокировать и попасть в автомобили.

Как сообщили озадаченные водители, сначала оповещение об ошибке пришло на смартфон. А потом машины и вовсе заблокировались и "отказались впускать" хозяев в салон.

Кроме головного офиса производителя, пользователи "атаковали" социальные сети Илона Маска. Одному из них руководитель компании ответил лично, что проблема уже решается, передаёт NBC.

Как отмечает издание, всё чаще владельцы электромобилей сообщают о технических сбоях в работе. Основной проблемой они считают "внезапные блокировки", которые превращают машину в "недвижимость".

Ранее Pravda.Ru писала о падении котировок компании по производству электрокаров Tesla. За два дня глава фирмы Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов. Он посоветовался со своими подписчиками о том, стоит ли ему продавать 10 процентов акций и посетовал, что задолжал немалую сумму по налогам. Большинство фолловеров проголосовало "за".

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