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Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня

bigness

Американский предприниматель Илон Маск потерял более 50 миллиардов долларов за два дня. Это случилось из-за падения котировок его компании по производству электрокаров Tesla.

Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня

Как сообщает Bloomberg, это стало крупнейшим падением состояния. Агентство сравнивает эту ситуацию с положением основателя Amazon Джефа Безоса. Он в списке миллиардеров на первом месте. Но после развода с женой его состояние сократилось до 83 миллиардов долларов. 8 ноября Bloomberg оценивал состояние Маска в 323 миллиарда долларов, Безоса ― в 201 миллиард.

Все началось с того, что 6 ноября Маск спросил у своих подписчиков Twitter о том, что стоит ли продавать 10 процентов акций. Это связано с тем, что миллиардер стал должником по налогам. Ему нужно оплатить 15 миллиардов долларов.

В голосовании приняли участие 3,5 миллиона пользователей, почти 60% высказалось за то, чтобы Маск продал долю акций.

1 ноября глава Tesla стал первым человеком в мире, чьё состояние превысило 300 миллиардов долларов. Капитал предпринимателя вырос вместе с акциями Tesla.

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Илон Маск: гений, бизнесмен или шарлатан?
Автор: Олеся Киреева
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