Лукашенко: польские силовики нарушили госграницу во время стычек с мигрантами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики нарушили госграницу в ходе стычек с мигрантами.

Как сообщает ТАСС, также Лукашенко заявил, что Запад во время президентских выборов 2020 года управлял мятежом из Польши.

"Вы в прошлом году финансировали мятеж. Вы финансировали, вы управляли мятежом с территории Польши, вы. А за вами стояли американцы. Вы пришли в наш дом, мы вас не звали", — сказал он.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале прошлой недели, когда сюда направились порядка 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.

Накануне, 18 ноября, среди мигрантов выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.