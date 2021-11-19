Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики нарушили госграницу в ходе стычек с мигрантами.
Как сообщает ТАСС, также Лукашенко заявил, что Запад во время президентских выборов 2020 года управлял мятежом из Польши.
"Вы в прошлом году финансировали мятеж. Вы финансировали, вы управляли мятежом с территории Польши, вы. А за вами стояли американцы. Вы пришли в наш дом, мы вас не звали", — сказал он.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале прошлой недели, когда сюда направились порядка 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.
Накануне, 18 ноября, среди мигрантов выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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