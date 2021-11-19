Лавров: РФ не будет закрывать глаза на грубейшие провокации ЕС и НАТО на Украине

РФ не намерена "закрывать глаза" на провокации со стороны НАТО и Евросоюза, фиксируемые, в частности, на Украине, заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и всё чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытках подыгрывать милитаристам на Украине", — цитирует ТАСС заявление министра по итогам переговоров с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде.

В качестве примеров провокационных действий Лавров назвал создание учебно-тренировочной военной миссии на Украине, а также участие в подготовке ВСУ, которые Киев грозит применить в Донбассе и Крыму.

"Вся эта воинственная риторика и военные приготовления на Украине никоим образом не встречают никакой принципиальной оценки со стороны Запада", — отметил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что Россия не допустит ущемления своих законных национальных интересов.

"У нас есть всё, чтобы это обеспечить", — заявил министр.

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