Швеция хочет направить военных "на подмогу" Украине охранять суверенитет

Швеция планирует поддержать инициативу ЕС о проведении "военной миссии" на территории Незалежной. По словам министра обороны страны Петера Гульквиста, несмотря на кризис на белорусско-польской границе, тема Украины всегда актуальна.

Как уточнил глава оборонного ведомства, Швеция даже рассматривает возможность отправить своих военных на Украину, чтобы те обучали солдат Незалежной.

"Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", — цитирует планы министра обороны Sverigesradio.se.

Ранее представители Евросоюза предложили создать на территории Незалежной военно-тренировочную базу ЕС. Кроме обучения солдат, европейские военные планируют помочь Киеву "сохранить целостность и суверенитет" страны.

Ранее Pravda.Ru публиковала заявление украинских военных в случае "подрыва" границы Незалежной. Согласно информации, солдаты будут уничтожать не мигрантов, а возможные диверсионные группы, которые могут выдавать себя за беженцев.

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