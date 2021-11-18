Погранкомитет Белоруссии: все беженцы перебрались в логистический центр

Пограничный комитет Белоруссии сообщил о том, что все мигранты, находящиеся вблизи пропускного пункта "Брузги", добровольно перебрались в транспортно-логистический центр.

Причиной перемещения беженцев стали ухудшающиеся погодные условия, которые могут быть опасны для их здоровья, об этом ведомство заявило в своём telegram-канале.

"В центре иностранцы обеспечиваются горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Также всем нуждающимся оказывается медицинская помощь", — проинформировал погранкомитет.

Ранее стало известно, что польская сторона вынесла предупреждение Белоруссии: если обстановка на границе не стабилизируется до конца недели, пропускной пункт в Кузнице будет закрыт. Власти Польши потребовали в срочном порядке нормализовать ситуацию, связанную с постоянными попытками беженцев незаконно пересечь границу и попасть на территорию республики.

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