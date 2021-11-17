Генсек ОДКБ заявил об угрозе полного краха экономики Афганистана

Крах экономики и социальной сферы грозит Афганистану в ближайшей перспективе, считает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы", — цитирует РИА Новости заявление генсека ОДКБ на совещании секретарей советов безопасности стран СНГ.

Зась предупредил об угрозе усиления вооруженного противостояния в Афганистане, активизации террористов и расширения производства наркотиков на территории страны.

"Всё это несомненно затронет безопасность всех стран региона", — подчеркнул генсек ОДКБ.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил об угрозе развития событий в Афганистане по катастрофическому сценарию — с всеобщим обнищанием населения, голодом и новым витком гражданской войны.

Патрушев предупредил, что последствия подобного развития событий в Афганистане будут крайне негативными для стран СНГ и всего мира.

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