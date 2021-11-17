Патрушев заявил об угрозе катастрофического сценария в Афганистане

Афганистану грозит катастрофический сценарий развития событий, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

"Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу — оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию", — цитирует РИА Новости заявление Патрушева на ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

По мнению секретаря Совбеза РФ, население Афганистана может столкнуться со всеобщим обнищанием и голодом. Кроме того, в стране существует вероятность нового витка гражданской войны.

По мнению Патрушева, последствия развития событий в Афганистане по катастрофическому сценарию окажутся крайне негативными для стран СНГ и всего мира.

В связи с этим секретарь Совбеза заявил о необходимости объединения усилий для нормализации ситуации в Афганистане.

"Сегодня нам как никогда важно объединить усилия для слаженной и конструктивной работы на афганском направлении", — подчеркнул Патрушев.

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