В Киеве назвали Белоруссию плацдармом для наступления РФ на Украину

Российские военные могут использовать Белоруссию в качестве плацдарма для нападения на Украину, считает бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

"Сегодня Беларусь превращается в плацдарм российской армии", — написал он в Facebook.

По словам Турчинова, белорусский президент открыл воздушное пространство страны для военной авиации РФ. Результатом этого стали полёты российских тяжёлых бомбардировщиков на границе Белоруссии со странами НАТО. Экс-секретарь СНБО отметил также факт нахождения на белорусской территории значительного количества военных, техники и вооружений из РФ, которые остались там после учений "Запад-2021".

"Россия теперь может использовать территорию Белоруссии как плацдарм для нападения на нашу страну, поэтому у Украины уже есть не только российский фронт, но и белорусский", — заявил Турчинов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "значительной и необычной" концентрации военнослужащих РФ возле границ Украины. Глава альянса подчеркнул необходимость снижения напряжённости вокруг Украины.

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