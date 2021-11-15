Украину предупредили о высокой вероятности обострения ситуации с РФ этой зимой

Этой зимой велика вероятность попыток РФ дестабилизировать ситуацию на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западные спецслужбы.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в настоящее время альянсом фиксируется "значительная и необычная" концентрация российских сил возле украинских границ.

"В последние недели мы наблюдаем значительную и необычную концентрацию российских сил близ украинской границы. НАТО остается бдительной и мониторит ситуацию", - цитирует заявление главы альянса ТАСС.

Столтенберг не ответил на вопрос журналистов о том, насколько близко к границам Украины находятся военные РФ.

Вместе с тем генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости избежать эскалации ситуации и снизить напряжённость вокруг Украины.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, ссылаясь на разведданные, заявила об ожидаемом наращивании российских военных сил у украинских границ этой зимой.

Замминистра спрогнозировала возможное обострение обстановки на российско-украинской границе в декабре-январе.

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