Этой зимой велика вероятность попыток РФ дестабилизировать ситуацию на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западные спецслужбы.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в настоящее время альянсом фиксируется "значительная и необычная" концентрация российских сил возле украинских границ.
"В последние недели мы наблюдаем значительную и необычную концентрацию российских сил близ украинской границы. НАТО остается бдительной и мониторит ситуацию", - цитирует заявление главы альянса ТАСС.
Столтенберг не ответил на вопрос журналистов о том, насколько близко к границам Украины находятся военные РФ.
Вместе с тем генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости избежать эскалации ситуации и снизить напряжённость вокруг Украины.
Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, ссылаясь на разведданные, заявила об ожидаемом наращивании российских военных сил у украинских границ этой зимой.
Замминистра спрогнозировала возможное обострение обстановки на российско-украинской границе в декабре-январе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Человечество перенесет большую часть промышленности в космос, что позволит сделать из Земли заповедник, доступ в который будет доступен немногим.