Украина направила РФ протест из-за указа Путина о поддержке жителей Донбасса

Украина направила ноту протеста в российский МИД после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о гуманитарной поддержке населения ДНР и ЛНР. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины.

В ведомстве сочли затягиванием Донбасса в экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство РФ предполагаемые указом меры поддержки.

В сообщении министерства отмечается, что подписание указа противоречит обязательствам РФ по Минским соглашениям и договорённостям в рамках Нормандского формата.

15 ноября российский президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий ряд мер, которые облегчат допуска товаров из ДНР и ЛНР на российские рынки. В частности, они смогут участвовать в госзакупках.

Документом предполагается также признание действительными в РФ сертификатов о происхождении товаров, которые выдают организации, действующие в Донбассе.

Кроме того, планируется не применять количественные ограничения экспорта и импорта товаров, перемещаемых через границы с ЛДНР.

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