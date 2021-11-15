Путин подписал указ о допуске товаров из ЛНР и ДНР к госзакупкам

Президент России Владимир Путин поручил предоставить товарам, произведённым в самопровозглашённых ЛНР и ДНР, равный с российскими доступ на внутренний рынок РФ.

Об этом сообщается в президентском указе "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатива принимается "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений", указано в документе. Правительству РФ поручено выполнить данное поручение в течение месяца.

Также продукция из Донецкой и Луганской Народных Республик будет выведена из российских квот на экспорт и импорт.

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