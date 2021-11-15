Президент России Владимир Путин поручил предоставить товарам, произведённым в самопровозглашённых ЛНР и ДНР, равный с российскими доступ на внутренний рынок РФ.
Об этом сообщается в президентском указе "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициатива принимается "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений", указано в документе. Правительству РФ поручено выполнить данное поручение в течение месяца.
Также продукция из Донецкой и Луганской Народных Республик будет выведена из российских квот на экспорт и импорт.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Человечество перенесет большую часть промышленности в космос, что позволит сделать из Земли заповедник, доступ в который будет доступен немногим.