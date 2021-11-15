В США заявили, что испытания космического оружия России угрожают МКС

В Госдепартаменте США заявили, что Россия "безрассудно" провела испытание противоспутникового оружия. Об этом написал Тelegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Уточняется, что в результате проведённого испытания возникли угрозы для МКС. При этом в Пентагоне уверены, что противоспутниковое оружие, которое разработано в России, может угрожать Америке.

Ранее российскому экипажу МКС порекомендовали укрыться в корабле "Союз МС-19" из-за угрозы столкновения с космическим мусором. В Центре управления полётами сообщили, что опасный кусок отходов может угрожать безопасности космонавтов.

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