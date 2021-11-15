Экипаж МКС перейдёт в корабль из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Российскому экипажу МКС порекомендовали укрыться в корабле "Союз МС-19" из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

В Центре управления полётами сообщили, что опасный кусок отходов может угрожать безопасности космонавтов, передаёт РИА Новости.

По предварительной информации, следующее сближение МКС с мусором произойдёт примерно в 10:06 по московскому времени.

"Предлагаем вам перейти в "Союз" в 7:00 (10:00 по мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в корабле", — сказал специалист подмосковного ЦУП космонавту Петру Дуброву.

В минувшую пятницу, 12 ноября, экипажу МКС также передали информацию о возможном столкновении с космическим мусором. Фрагмент китайского спутника Fengyun-1C должен был сблизиться со станцией примерно в 04:00 по московскому времени. Чтобы избежать аварии, высоту орбиты увеличили на 1,2 километра.

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