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МИД Германии: Россия должна повлиять на ополченцев в Донбассе

Мир

Министерство иностранных дел Германии выразило обеспокоенность "военной активностью России" у границ с Украиной и призвал Москву "использовать своё влияние" на ополченцев в Донбассе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации.

МИД Германии: Россия должна повлиять на ополченцев в Донбассе

По словам представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера, Берлин с обеспокоенностью наблюдает за "военной активностью России" и контактирует с Киевом, чтобы снизить напряжённость.

"Мы призываем Россию, как и было оговорено, вернуться за стол переговоров и использовать своё влияние" на ополченцев в Донбассе, "чтобы ситуация на Украине не обострялась далее", — цитирует Бургера РИА Новости.

Ранее МИД РФ опроверг сообщения западных средств массовой информации о том, что Россия стягивает войска к украинской границе. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, перемещение российских войск никому не угрожает и никого не должно волновать.

 

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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