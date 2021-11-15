В Армении вице-премьер Папикян стал министром обороны

Президент Армении Армен Саркисян назначил министром обороны страны вице-премьера Сурена Папикяна.

Пока неизвестно, почему Аршака Карапетяна сняли с поста главы оборонного ведомства. Он проработал на этой должности всего три месяца.

На сайте правительства Армении указано, что Сурен Папикян родился 26 апреля 1986 года в Степанаване. В 2018 году он стал министром территориального управления и развития, а 2 августа 2021 года президент назначил его на должность вице-премьера Армении.

Ранее правоохранители задержали экс-министра обороны Армении Давида Тонояна, который подозревается в коррупции. Он ушёл с должности в ноябре 2020 года после того, как было заключено соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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