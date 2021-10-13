Счастливый билет Армена Саркисяна

S8 Capital Армена Саркисяна недавно объявил о желании сосредоточится сугубо на лотерейном бизнесе, отказавшись от непрофильных активов. В холдинг входят компании-операторы таких популярных лотерей, как "Русское лото", "Столото" и множества других. Поскольку организация и проведение розыгрышей в России регулируется государством, справедливо было бы предположить, что решение компании сулит увеличение отчислений в бюджет, а, следовательно, и на поддержку спорта. Однако до сих пор переход индустрии под контроль государства не привел к росту доходов от розыгрышей. Наблюдатели связывают сложившуюся ситуацию с непрозрачной деятельностью входящих в S8 Capital компаний и самого Саркисяна, применяющих мошеннические схемы для вывода средств от продажи лотерейных билетов и уклонения от уплаты налогов.

Тесть, министр и Внешпромбанк

В 2014 году в России была проведена реформа лотерейного рынка — организаторами розыгрышей стали Минфин и Минспорта России. Причиной реорганизации индустрии, приносящей многомиллиардную выручку, стали различные теневые схемы сокрытия частными компаниями доходов от государства. При этом операторами, якобы на конкурсной основе, были выбраны структуры, принадлежащие одному человеку — Армену Саркисяну, который фактически стал монополистом рынка. Так, входящее в S8 Capital АО "ТК "Центр" через торговый дом "Столото" проводит розыгрыши трех десятков популярных у населения тиражных и моментальных лотерей под такими брендами как "Спортлото", "Жилищная лотерея", "Зодиак", "Русское лото", "КЕНО" и др.

Свой счастливый билет Армен Саркисян, выходец с Украины армянского происхождения, вытащил, когда женился на Екатерине Орджоникидзе, светской львице и дочери бывшего вице-мэра Москвы времен правления Юрия Лужкова — Иосифа Орджоникидзе. В столице тот курировал, точнее покровительствовал высокомаржинальным гостиничному и игорному бизнесам. До удачного брака Саркисян вел весьма посредственную предпринимательскую деятельность — вместе с отцом и сестрой, Жаклин Саркисян, руководил ООО "Водолей А" и занимался торговлей алкоголем. И без того малую выручку фирма занижала — например, однажды со склада "Водолея А" конфисковали 20 тыс. контрафактных бутылок крепких спиртных напитков. В 2009 году Саркисян стал совладельцем и президентом компании "Орглот", тогдашнего оператора "Гослото". Еще через три года бизнесмен прибрал к рукам "Спортлото". Консолидации лотерейных активов явно помогла информированность Саркисяна о грядущей национализации рынка, а активными лоббистами интересов бизнесмена впрямую назывались как его тесть, так и тогдашний министр спорта Виталий Мутко.

С тех пор все хорошо в жизни не только у Армена Саркисяна, но и у его сестры. Еще в 2000-х, параллельно с занятием предпринимательством, Жаклин Саркисян работала в Счетной Палате РФ. Затем руководила аппаратом Комитета Госдумы по финансовому рынку. И если бы не громкий скандал с махинациями с элитной недвижимостью за рубежом, в связи с которым в 2015 году была арестована президент Внешпромбанка Лариса Маркус, обвиненная в выводе свыше 1,5 млрд евро со счетов VIP-клиентов банка, так бы и оставалась на Охотном ряду. Но поскольку Саркисян оказалась участницей организованных Маркус афер, приобретя у той дорогостоящую недвижимость в Юрмале по заниженной стоимости, то сестру "лотерейного короля" пересадили в более тихое место — заведовать кафедрой экономики и финансов МГИМО, что нельзя не считать своего рода удачей для человека, которого вообще могли привлечь за мошенничество.

Любопытная деталь: когда в 2016 году Внешпромбанк был признан банкротом, выяснилось, что одним из самых крупных должников кредитной организации оказался торговый дом "Столото", общая сумма исков к которому на возмещение по просроченным кредитам и обращение взыскания на заложенное имущество составила свыше 4 млрд рублей. Самого Армена Саркисяна тоже подозревали в махинациях с элитной недвижимостью, только в рублевском поселке Жуковка под Москвой. Его называли среди вероятных покупателей земельных участков, которыми пыталась приторговывать целая банда мошенников без ведома законных владельцев. В ходе расследования уголовного дела одна из участниц группировки, Ирина Тян, сообщила, что Саркисян передавал ей деньги на приобретение земли. Тян на тот момент была гендиректором ООО "Внешпромлизинг", которое также проходило по делу о выводе средств из Внешпромбанка.

Гонорар за лохотрон

К лотерейному бизнесу Армена Саркисяна и раньше возникали вопросы. Еще в 2016 году СМИ сообщали о том, что участники розыгрышей "Столото" собирались обратиться в суд с коллективным иском к оператору — с жалобой на подтасовки результатов. Тогда же были опубликованы данные о том, что "Столото" обросло долгами на 4 млрд рублей. Одновременно было продемонстрировано элитное жилье супруги Саркисяна — квартира в доме клубного типа в Хамовниках и семейный коттедж в престижной Жуковке-3. Аппетиты светской львицы действительно трудно удовлетворить — известно, к примеру, что Екатерина, по-домашнему Эка, Орджоникидзе предпочитает отдыхать на Лазурном берегу и никогда не появляется на тусовках в одном и том же наряде. Проблема только в том, что, похоже, оплачивается все это за счет простых россиян и государства. Так, в 2017 году некий житель Москвы обращался в полицию с заявлением о задержке выплаты выигрыша почти в 27 млн рублей — по его словам, "Столото" в течение трех лет под разными предлогами откладывало исполнение своих обязательств, пока у мужчины не лопнуло терпение.

В прошлом году произошел грандиозный скандал: холдинг Саркисяна уличили в отмывании денег при розыгрыше миллиарда рублей. СМИ сообщали, что победительница "Русского лото" Надежда Бартош — не случайный участник лотереи, а подставное лицо, которую с Арменом Саркисяном связывают деловые отношения. Так, на момент розыгрыша Бартош являлась совладельцем ООО "ТД "Царский осетр" совместно с Денисом Полийчуком, зарегистрированным в качестве конкурсного управляющего. Последний также выступает конкурсным управляющим НАО "Канон", дочерней структуры бывшего акционера ТК "Центр" — ЗАО "Форб". Кроме того, Бартош и Саркисян могут быть связаны через Сергея и Владимира Караоглановых. Первый ранее был гендиректором "Царского осетра", а второй в прошлом входил в правление ЗАО "Моспромсторой", занимавшегося строительством отелей в Москве под кураторством Иосифа Орджоникидзе.

Сегодня обращает на себя внимание организация финансовых потоков ТК "Центр" и, в частности, тот факт, что значительная доля получаемой от лотерейного бизнеса выручки — до 23% — распределяется в пользу непосредственно Армена Саркисяна. Владелец S8 Capital использует немудреную схему для занижения налогооблагаемой базы и вывода денег: он запатентовал все используемые при проведении розыгрышей технологии, в том числе купленный у греческой компании компьютерный алгоритм лотерей, и получает авторские вознаграждения за якобы собственные изобретения. В Роспатенте Саркисян указан, к примеру, в качестве автора аппаратов по продаже лотерейных билетов, а также способов проведения азартных игр. В 2016–2020 гг. сумма его гонораров составила 9,1 млрд рублей. Это не считая зарплат в принадлежащих ему структурах: так, в прошлом году в АО "ГСЛ" (оператор "Русского лото") Саркисян получил 608,6 млн рублей. Еще одним источником дохода в 2020-м стала сделка купли-продажи имущества, совершенная с неким Сергеем Маркусом (наверное, опять совпадение фамилии со скандально известной экс-владелицей Внешпромбанка). Всего же за указанные пять лет Саркисян задекларировал 12,6 млрд рублей дохода.

В том числе на отчужденные у государства деньги "лотерейный король" в прошлом году приобрел сразу 21 участок на "тверской Рублевке" недалеко от элитного курорта "Конаково Ривер Клаб" с явным намерением развивать курортно-гостиничный бизнес, тем более что в том же Конаковском районе Саркисяну уже принадлежит здание в 313 квадратных метров и баня с гостевым домом — вместе с участками это добро тянет минимум на 30 млн рублей. Поражают воображение и подмосковные владения зятя Орджоникидзе: стоимость только одного участка в Жуковке в 7 гектаров, приобретенного через пару лет после заключения лотерейных контрактов с Минфином и Минспортом, — по кадастру почти 71,5 млн рублей, а общая сумма принадлежащих ему сооружений в Барвихе в суперэлитном коттеджном поселке "Кантри-Про" исчисляется минимум 250 млн рублей. Всего же в собственности "лотерейного короля" недвижимость общей стоимостью 450 млн рублей.

При этом реальные размеры недоплачиваемых структурами Саркисяна налогов могут быть куда больше. К примеру, известно, что каждый год у холдинга остается не менее 2 млрд рублей так называемых невостребованных выигрышей. По закону, получить выигрыш можно в течение полугода, а не запрошенные суммы должны направляться в казну. Однако на деле эти деньги в бюджет не уходят. В 2018 году из-за зависания выигрышей в призовой фонд поступило 49,6% от выручки, лично Армену Саркисяну — 45,2%, а государству — только 5,2%. Тогда как по закону призовой фонд должен составлять не менее 50% выручки от продажи билетов, а государству — отчисляться 10% с оставшейся суммы.

Кто возьмет билетов пачку…

Такая деятельность, фактически ведущаяся с нарушением законодательства, явно не способствует решению задач, которые ставит перед собой государство — увеличение отчислений на развитие и поддержку спорта. Зато на свои увлечения Саркисян не скупится и тратит сотни миллионов уведенных у государства рублей на непрофильные активы. Например, на входящее в холдинг S8 Capital интернет-СМИ Sport24. ru, которое является хронически убыточным. Только в 2020 году издание ушло в "минус" более чем на 212 млн рублей. СМИ финансируется за счет монополии на лотерейном рынке — деньги в него вкачивают практически все структуры холдинга S8 Capital. На финансирование Sport24. ru Саркисян уже потратил около миллиарда рублей и, очевидно, продолжает отводить ему роль публичной площадки, с которой можно будет голосить о "кровавом режиме", когда за лотерейным королем придут следователи.

В том, что это произойдет совсем скоро, сомневаться не приходится. Количество желающих вытянуть свой счастливый билет растет год от года, как и теневые доходы Саркисяна. Так, с 2016 по 2018 год количество участников розыгрышей увеличилось с 4% до 27%, а выручка отрасли в прошлом, пандемийном, году составила 53,5 млрд рублей. Но в выигрыше снова оказалась семья Саркисяна, а не государство и простые россияне.

Стоит отметить, что эксперты уже давно приводят в пример Великобританию, где государственная лотерея приносит в казну не менее 37%, а вознаграждение оператору составляет всего 1%. При этом лотерейный бизнес в европейских странах является прозрачным, что означает полную отчетность по затратам на рекламу, распространение и т. д. В России выигрыши не достигают и установленных законом 10% от выручки, что наблюдатели объясняют изначально коррупционным характером истории вхождения в лотерейную отрасль Армена Саркисяна, который с помощью административного ресурса фактически запустил обратный процесс приватизации индустрии и превратил государственную казну в бурный источник личных доходов.

В следующий раз мы расскажем о высокопоставленных покровителях хозяина всех отечественных лотерей и о том, какую роль они сыграли в его судьбе. И это будет суперприз для следователей.