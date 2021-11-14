Украинские военные пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы

Украинские военные пообещали уничтожать мигрантов, скопившихся на белорусской границе, если те попытаются прорваться на территорию Украины.

"Ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Их просто уничтожат наши подразделения", — сообщила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр) у себя в Facebook.

Ситуация на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики начала обостряться в конце лета, когда в Минск стали прибывать толпы беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Сначала они двинулись в сторону границы с Литвой и Латвией, после чего направилась к польско-белорусской границе.

Польские пограничники не пустили мигрантов, которые отреагировали на это агрессивно: начали ломать ограждение и силой пробивать себе путь в Евросоюз. Военнослужащие Польши применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников штурма. Около трёх тысяч беженцев разбили лагерь вблизи границы.

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