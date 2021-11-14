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Пока ЕС не откажется от политики подкупа и шантажа, кризис мигрантов не кончится

Мир

Евросоюз загнал себя в угол, пытаясь согнуть Белоруссию, утверждает глава МИД страны Владимир Макей.

Пока ЕС не откажется от политики подкупа и шантажа, кризис мигрантов не кончится

В интервью RT он заявил, что Брюссель угрожает Минску и предлагает финансовые стимулы тем, кто настаивает на смене режима.

"В политике ЕС осталось только два элемента, когда речь заходит об отношениях с Белоруссией:

  • финансовые обещания, которые они дают нашим беглым политикам,
  • топор санкций.

То есть политика Евросоюза сосредоточена на двух вещах: подкуп и шантаж", — сказал Макей.

По его словам, такой подход объясняет, почему Белоруссия и Евросоюз не смогли до сих пор добиться прогресса в урегулировании продолжающегося кризиса с беженцами, в котором каждая сторона обвиняет другую.

Напомним, ЕС обвиняет Минск в организации резкого роста числа потенциальных просителей убежища, пытающихся проникнуть в Польшу и Литву. Брюссель утверждает, что Александр Лукашенко ведет "гибридную войну" против Запада, используя людей в качестве пешек.

Белоруссия, в свою очередь, утверждает, что усиление давления со стороны ЕС привело к нехватке ресурсов для надлежащего досмотра прибывающих в страну иностранцев и вынудило ее пограничную службу переориентировать внимание на такие угрозы, как контрабанда наркотиков.

"Враждебность ЕС по отношению к Минску мешает разрешению ситуации комплексным подходом, которого требует такая сложная проблема", — заявил Владимир Макей.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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