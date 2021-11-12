Выхода нет: куда отправят беженцев с границы Белоруссии и Польши

Международные организации озаботились судьбой мигрантов, замерзающих в палаточных лагерях близ польско-белорусской границы.

Вчера людей, застрявших у пункта "Брузги" неподалеку от Гродно, навестили представители Международной организации по миграции (МОМ) и Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ).

Как сообщают "Известия", чиновники предложили мигрантам два варианта "спасения":

Вернуться домой. Просить убежище в Белоруссии.

Но ни один из них беженцев не устроил — они хотят в Европу.

Помощь вроде обещают, но её нет

Как рассказали журналисты издания с места событий, представители международных организаций раздали мигрантам листовки с номерами телефонов и адресами электронной почты белорусской Службы по консультированию беженцев и Международной организации по миграции, где можно получить консультации по дальнейшим действиям.

Но на поверку — журналисты попытались связаться с этими службами — всё оказалось очень даже непросто:

"Один из номеров службы оказался недоступен; звонок в МОМ перенаправился на автоматическое меню на английском и русском языках (большинство беженцев не говорят ни на том, ни на другом), которое предлагает позвонить по другим телефонам, если нужна, к примеру, медицинская помощь. <…> Будет ли человек, находящийся в лагере, дозваниваться и уж тем более писать письма на электронную почту — большой вопрос", — пишет автор материала.

С польской стороны всё ещё сложнее

На территории Польши перед границей пятикилометровая зона отчуждения — туда никого, даже журналистов, не пускают.

Более того, телефоны людей в лагере по ту сторону границы пеленгуются и на них рассылаются СМС примерно такого содержания:

"Польская граница закрыта. Белорусские власти вам налгали. Возвращайтесь в Минск! Не принимайте от белорусских солдат никаких таблеток".

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