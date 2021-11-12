EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российские пары лидируют на Гран-при Японии по фигурному катанию
"Начинают заигрываться": Крым призвал НАТО прекратить провокации в Чёрном море
Минобороны удвоит число военных медиков в ковидном центре в Подмосковье
В Госдуме предложили сократить рабочий день на час в зимний период
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от внебольничной пневмонии
Глава CMD Ukraine опасается: Украина может лишиться 300 миллионов долларов
В тюрьмах Таиланда заключённым разрешат заводить собак для борьбы с депрессией
Три человека погибли в аварии в Красноярском крае
Гинцбург: высокий уровень антител позволит не заразиться дельта-штаммом COVID-19

Выхода нет: куда отправят беженцев с границы Белоруссии и Польши

Мир

Международные организации озаботились судьбой мигрантов, замерзающих в палаточных лагерях близ польско-белорусской границы.

Выхода нет: куда отправят беженцев с границы Белоруссии и Польши

Вчера людей, застрявших у пункта "Брузги" неподалеку от Гродно, навестили представители Международной организации по миграции (МОМ) и Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ).

Как сообщают "Известия", чиновники предложили мигрантам два варианта "спасения":

  1. Вернуться домой.
  2. Просить убежище в Белоруссии.

Но ни один из них беженцев не устроил — они хотят в Европу.

Помощь вроде обещают, но её нет

Как рассказали журналисты издания с места событий, представители международных организаций раздали мигрантам листовки с номерами телефонов и адресами электронной почты белорусской Службы по консультированию беженцев и Международной организации по миграции, где можно получить консультации по дальнейшим действиям.

Но на поверку — журналисты попытались связаться с этими службами — всё оказалось очень даже непросто:

"Один из номеров службы оказался недоступен; звонок в МОМ перенаправился на автоматическое меню на английском и русском языках (большинство беженцев не говорят ни на том, ни на другом), которое предлагает позвонить по другим телефонам, если нужна, к примеру, медицинская помощь. <…> Будет ли человек, находящийся в лагере, дозваниваться и уж тем более писать письма на электронную почту — большой вопрос", — пишет автор материала.

С польской стороны всё ещё сложнее

На территории Польши перед границей пятикилометровая зона отчуждения — туда никого, даже журналистов, не пускают.

Более того, телефоны людей в лагере по ту сторону границы пеленгуются и на них рассылаются СМС примерно такого содержания:

"Польская граница закрыта. Белорусские власти вам налгали. Возвращайтесь в Минск! Не принимайте от белорусских солдат никаких таблеток".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Молчание Европы": мигранты берут Старый Свет силой
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Выхода нет: куда отправят беженцев с границы Белоруссии и Польши
"Начинают заигрываться": Крым призвал НАТО прекратить провокации в Чёрном море
Минобороны удвоит число военных медиков в ковидном центре в Подмосковье
В Госдуме предложили сократить рабочий день на час в зимний период
Конфликт Варшавы и Минска "аукнется" геополитическими проблемами - Британия
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от внебольничной пневмонии
Глава CMD Ukraine опасается: Украина может лишиться 300 миллионов долларов
Штаммы коронавируса "Дельта", "Мю", "Лямбда" и "Эпсилон". Что их объединяет и как с ними бороться?
В тюрьмах Таиланда заключённым разрешат заводить собак для борьбы с депрессией
Греция всё поняла про Россию и даёт советы НАТО, как вести себя с Москвой
Популярное
Новости спорта
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом

На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами.

Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию
Мир. Новости мира
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций
Ирина Шлионская Распродажи — это одна большая фикция Ирина Шлионская Любовь Степушова Лукашенко согласовал с Москвой перекрытие газопровода "Ямал-Европа" Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вас укусил робот: кому выставлять счёт? Дмитрий Соколов
Здоровье
В Москве стартует третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков
Экономика и бизнес
Будет очень больно: как Россия может ответить на санкции против "Аэрофлота"
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Мир. Новости мира
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников