В Болгарии погибший в ДТП ребёнок зарегистрирован как жертва COVID-19

В Болгарии погибший в результате ДТП ребёнок зарегистрирован как жертва COVID-19.

В Болгарии на трассе между Луковитом и Златной Панегой (муниципалитет Ябланица, Ловечский район) находится деревня Петревене. В понедельник вечером на выезде из посёлка автомобиль с четырьмя людьми лоб в лоб наехал на грузовик. Среди тяжело раненых был 13-летний мальчик, сообщает сайт nova.bg. Его доставили в больницу в Плевене. Перед операцией он прошёл тест на COVID-19.

"Пациенты, которые приходят на лечение, проходят тестирование. Его тест также был положительным", — пояснил Момчил Цветков, представитель университетской больницы им. Г. Странского.

13-летнему Василу Петкову сделали операцию, но позже он скончался от тяжёлых травм. Это также отмечается в свидетельстве о смерти.

"Причиной смерти мальчика стали травмы, несовместимые с жизнью, полученные в результате серьёзной аварии", — добавил Цветков.

Однако на следующий день Единый информационный портал выдал информацию, что среди жертв коронавируса оказался 13-летний мальчик, а о сопутствующих заболеваниях не было информации. Ссылка в системе показала, что информация была предоставлена ​​больницей Плевена.

Болгарские журналисты не получили разъясняющего ответа из больницы. Известно, что в Болгарии больницы получают дополнительное финансирование за лечение больных с COVID-19.

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