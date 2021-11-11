Рейтинг президента Украины значительно снизился. Он, по данным опроса, составил всего 19,3 процента. Как сообщают Известия, это самый низкий показатель с момента начала вхождения Владимира Зеленского на пост президента.
Опрос среди жителей Украины (кроме Донбасса) провела социологическая группа "Рейтинг". В нём приняли участие более пяти тысяч человек.
В случае выборов, за Зеленского отдали бы свой голос всего 22%, за Петра Порошенко — 14,5%.
Далее в списке оказались представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко — 11 процентов, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко — почти 11 процентов, экс-председатель Рады Дмитрий Разумков — 8,8%, а также бывший депутат Евгений Мураев — 6,4%.
Ранее сообщалось, что популярность партии Зеленского "Слуга народа" лидирует, но её популярность заметно снизилась. Такие данные приводит центр Socis.
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