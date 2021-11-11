На Украине запретили прокат фильма с участием Зеленского

На Украине запретили прокат фильма с участием Владимира Зеленского "Ржевский против Наполеона".

Нынешний президент Украины в 2011 году сыграл одну из главных ролей, он предстал перед зрителями в образе Наполеона. Кроме этого, Зеленский выступил в качестве сопродюсера этого фильма.

Решение о запрете приняло Государственное агентство Украины по вопросам кино.

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", — передаёт "Украинские новости" сообщение госкино.

Это было связано с тем, что в фильме снялся Юрий Гальцев, которого в 2015 году включили в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал внесение артиста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, абсурдными и глупыми персональными санкциями.

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